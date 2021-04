la Ville de Lyon lance une enquête pour mieux adapter la ville aux séniors

Les personnes âgées de plus de 60 ans sont appelées à s’exprimer par la Ville de Lyon pour construire une politique publique adaptée aux séniors.

Lyon a intégré le réseau mondial "ville-amies des ainés" de l’OMS en 2011, un programme qui vise à favoriser l’intégration des personnes âgées à l’environnement urbain. Un premier audit avait été réalisé à l’époque, pour recueillir la parole des personnes âgées de plus de 60 ans sur huit thématiques : les espaces extérieurs, les transports, l’habitat, la culture et loisir, la communication et l’information, la solidarité et la santé.

10 ans plus tard, et alors que la part de séniors vivant à Lyon approche des 20 %, une nouvelle enquête a été lancée par la Ville de Lyon. Les personnes concernées sont invitées à répondre à huit questions simples pour donner leur point de vue sur les éléments à améliorer à Lyon pour les séniors.