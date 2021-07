La Ville de Lyon inaugure un refuge de biodiversité aux cimetières de Guillotière

Dimanche 11 juillet, Nicolas Husson, adjoint au maire de Lyon délégué à la biodiversité et la nature en ville inaugure un nouveau refuge de biodiversité aux cimetières de la Guillotière.

La labellisation de ce nouveau refuge de biodiversité à la Guillotière se fera en présence de Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Les cimetières de la Guillotière représentent 22 hectares répartis sur deux sites, de part et d’autre de la voie ferrée et de l’avenue Berthelot. La mairie de Lyon souhaite "le renforcement de ce poumon vert situé entre les 7e et 8e arrondissements de Lyon." 40 nichoirs à oiseaux y ont été développés.

Une première labellisation avait eu lieu pour un cimetière lyonnais en 2017 : le cimetière de Loyasse (Lyon 5e). Le site est passé de 30 à 50 espèces répertoriées. 133 sites labélisés Refuge LPO existent à Lyon dont 108 chez des particuliers. Loyasse était le 1er cimetière en France à s’engager dans cette démarche en 2017.