La Ville de Lyon commémore sa libération dimanche 3 septembre

Dimanche 3 septembre marquera le jour de la libération de Lyon du joug de l'occupation allemande.

Une journée de commémoration est prévue dimanche 3 septembre pour fêter la libération de la ville de Lyon du joug de l'Allemagne nazie, il y a 79 ans. Dimanche 3 septembre 2023 la Ville de Lyon va célébrer la fin de l'occupation sur la ville. À 11 h 30, le chant des partisans sera interprété par la maîtrise Saint-Marc, sur la place Bellecour, où seront déposées les gerbes, au Veilleur de Pierre. Dans la foulée, à 11H50, la commémoration sera clôturée par un discours. Du 30 novembre au 26 mai, les Lyonnais pourront visiter une exposition Jean Moulin, les voies de la liberté au Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Lyon libéré il y a 79 ans

Le 3 septembre 1944 à 10 h, un escadron du régiment de fusiliers marins de la 1ère Division française libre entre à Lyon. Aux Terreaux, Lyon est libéré sous les yeux de la foule amassée dans les rues, qui donne lieu à des scènes de liesse.

Crédit photo : CHRD / Foule sur le balcon de l'immeuble du Progrès, rue de la République

"En commémorant la libération de Lyon, la Ville rend hommage à celles et ceux qui se sont battus pour libérer l’Europe du nazisme. Je pense plus particulièrement cette année à Jean Moulin dont nous avons célébré l’action d’unification de la Résistance", souligne Florence Delaunay, adjointe au maire déléguée aux droits et égalités, à la mémoire, au culte et à la spiritualité.