À Lyon, la Maison Pralus se diversifie. La célèbre enseigne roannaise va en effet ouvrir une boulangerie pour la première fois dans la capitale des Gaules au printemps. Pains, viennoiseries, produits locaux, Ulysse Pralus, le fils de François Pralus, détaille à Lyon Capitale les contours de ce nouveau projet.

Lyon Capitale : Comment est né ce projet ?

Ulysse Pralus : C'est un concept qui existait déjà à Roannes. D'abord, un espace aux Halles de Roannes, et une boutique rue Alsace Lorraine qui s'appelle Pain Perdu. Ce sont des boulangerie qui plaisent aux clients, alors on s'est dit que c'était le moment de se lancer à Lyon.

LC : Pourquoi avoir choisi le quai Saint-Antoine ?

Ulysse Pralus : À vrai dire, on a cherché un lieu pendant très longtemps, ça a été très long, puis un jour, on a vu que la place était disponible et on a sauté dessus. Le quai Saint-Antoine, c'est un très bel endroit. On a le marché, un de nos magasins qui est à côté et on a une belle terrasse qui peut accueillir vingt places. Et la boutique se situe dans un très beau bâtiment avec notamment les arches aux plafonds. Notre objectif c'est de pouvoir accueillir du monde, que les gens puissent se poser, discuter, boire un café.

LC : Quels produits allez-vous servir dans votre boulangerie ?

Ulysse Pralus : Alors on va d'abord vendre du pain bien sûr. Ça ne sera que des gros pains, pas de baguette, que l'on va vendre à la coupe et qui sont 100 % bio. On va également pouvoir servir des pains de campagne, des pains spéciaux que l'on va élaborer chaque mois et qui seront les mêmes à Lyon et à Roanne. On veut être créatifs et pouvoir se diversifier tout en faisant en sorte que les produits plaisent aux clients. On va aussi servir des sandwichs avec des produits de la région. Et on veut faire en sorte que tout le monde soit content donc il va y avoir des sandwichs végétariens, sans fromage, etc.

LC : Des viennoiseries également ?

Ulysse Pralus : Oui, on va également en servir. Dans les autres magasins on en propose déjà comme des granolas ou des pasteis de nata. Mais pour le moment, ceux que l'on veut proposer à Lyon sont encore en travail. On veut offrir des produits dignes du nom Pralus.

LC : Quelle suite pour Pralus, vous souhaiteriez ouvrir une autre boulangerie à Lyon ou ailleurs en France ?

Ulysse Pralus : On va déjà ouvrir celle-ci et être bien calé (rires). On veut déjà voir comment sera accueillie la boulangerie, faire en sorte que les clients soient satisfaits et peut-être qu'après la question se posera mais ce n'est pas avant quelques années. Après, sortir de la région, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'aime être boulanger et j'aime être dans mon fournil.