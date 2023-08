La Région investit 15 000 euros pour soutenir le travail de mémoire

Avec un budget annuel de 300 000 euros, la Région a réinvestit 15 000 euros en plus pour soutenir les anciens combattants et les associations patriotiques.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes met 300 000 euros à profit des associations patriotiques et d'anciens combattants. Cette année, la commission permanente du 30 juin, présidé par Philippe Meunier, vice-président délégué à l'aménagement du territoire, a accordé 15 000 euros d'aides en plus destinées à une dizaine d'associations locales réparties sur le territoire. Parmi les sites concernés : le monument aux Morts de la commune de Durmignat dans le Puy de Dôme, l'achat d'un drapeau pour l'association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air et de l'espace de la section Rhône-Loire.

L'achat de drapeaux tricolores

Ces aides permettent la rénovation des sites, en achetant des drapeaux tricolores, des plaques commémoratives, en entretenant les monuments et les stèles, ou encore en encourageant l'organisation d’événements spécifiques "comme des expositions et des colloques et d’apporter un soutien aux personnels des unités militaires de la région engagées sur le terrain en opérations extérieures", souligne la Région dans un communiqué.

"Soutenir nos anciens combattants et nos associations patriotiques, c’est rapprocher l’Armée et la Nation. C’est marquer le respect et le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes envers ceux qui s’impliquent et accomplissent au quotidien ce travail fondamental de mémoire et de passation de témoin", a souligné Philippe Meunier.