La Région débloque 200 000 euros après l’incendie du lycée de La Chartreuse

Touché par un incendie le 5 octobre, le lycée de La Chartreuse situé à Brives-Charensac, en Haute-Loire, a subi de gros dégâts. La Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce débloquer 200 000 euros.

Samedi 5 octobre, le lycée de La Chartreuse à Brives-Charensac, en Haute-Loire, a été touché par un incendie. Aucune victime n’est à déplorer, mais deux bâtiments du lycée ont subi des dégâts et, actuellement, les cours ne peuvent plus se tenir dans une vingtaine de classes. Par la voix de son ancien président, Laurent Wauquiez, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé ce samedi 12 octobre sur son compte X (ex-Twitter) qu’elle débloquait 200 000 euros "afin que les cours reprennent au plus vite et que les élèves apprennent dans les meilleures conditions."

Lire aussi : Suppression des aides régionales pour les délinquants : des sanctions et toujours beaucoup de questions

Cette aide sera utilisée "tout de suite" pour réaliser les travaux de sécurisation du site, ainsi que pour financer les Algeco dans lesquels les élèves seront bientôt accueillis. Les cours avaient pu reprendre progressivement après l’incendie pour les 580 élèves de primaire et les collégiens. Les cours ont cependant dû se tenir à distance pour les lycéens.