La population de Saint-Étienne a progressé selon l'Insee

La population stéphanoise a progressé de 2600 habitants en cinq ans.

Après des années de baisse, la population de la ville de Saint-Étienne progresse depuis 5 ans. Selon l'Insee, la ville compte aujourd'hui 174 520 habitants soit une progression de 2600 habitants en cinq ans. D'après le dernier recensement, 640 personnes de plus se sont installées dans la préfecture de la Loire. Saint-Étienne demeure ainsi la 13e ville la plus peuplée de France. Depuis deux ans, le nombre d'étudiants a aussi progressé de près de 12 % pour atteindre 26 400.

“Cela démontre une attractivité recouvrée de notre ville”, s’est félicité Gaël Perdriau, le maire de la commune. Puis de conclure : “J'en veux pour preuve, par exemple, le taux de chômage à Saint-Etienne qui est inférieur à celui de la moyenne en France. Oui il fait bon vivre, étudier, travailler, à Saint-Etienne, ville créative et innovante, et visiblement nous sommes de plus en plus nombreux à l'avoir compris.”