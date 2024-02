La neige de retour dans les Alpes du Nord ce week-end

Très attendue en plein coeur des vacances scolaires de février, la neige doit faire son retour dans les stations des Alpes du Nord dès 1 000 m d’altitude ce week-end.

Le retour d’un courant perturbé océanique devrait faire des heureux parmi les vacanciers ayant pris la direction des Alpes du Nord. Après plusieurs semaines de vache maigre pour les stations de basse et moyenne altitude, où l’on voyait plus de vert que de blanc, "la neige va réapparaître en montagne et à des altitudes enfin intéressantes, car jusqu’à présent seul le haut des pistes en haute altitude était concerné", explique le météorologiste Guillaume Séchet.

15 à 20 cm de neige dès 1 500 m d'altitude

Selon les prévisions du fondateur du site Météo Lyon, la neige devrait faire son retour à partir de 1 000 m d’altitude, voire un peu en dessous autour de 800 m, "il y a donc des stations qui n’ont pas eu de neige depuis très longtemps qui seront enfin enneigées à partir de vendredi et durant la fin de ce mois de février". La perturbation qui touchera également Lyon, sous la forme de pluie, devrait s’étendre de jeudi soir à dimanche.

Concrètement, il faut s’attendre à une cinquantaine de centimètres de neige fraîche en haut des pistes des stations de haute altitude et à une vingtaine de centimètres en bas des stations. "Sur le Vercors et la Chartreuse, il pourrait y avoir entre 10 et 30 cm d’ici la fin du week-end. Sur les Savoies et l’Isère les cumuls pourraient atteindre 50 cm en haut des pistes et 15 à 20 cm en station, vers 1500 m", précise Guillaume Séchet. À titre d’exemple, une vingtaine de centimètres de neige sont attendus d’ici la fin du week-end sur la station de Chamrousse, située au-dessus de Grenoble, en Isère.