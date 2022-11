Une nouvelle équipe pour accompagner les jeunes de Rillieux

Une nouvelle équipe de la Fondation AJD s'est vu confier la mission d’accompagner les jeunes de Rillieux-La-Pape.

C'est la préfecture du Rhône en partenariat avec la Direction de la Protection de l’Enfance de la Métropole de Lyon qui a demandé de renforcer la prévention et la médiation à Rillieux-la-Pape. Une commune classée "quartier de reconquête républicaine."

La fondation AJD emploi donc, dès à présent une équipe de 5 "éducateurs de rue" pour travailler avec les jeunes. Le Service de Prévention Spécialisée de l’organisme intervient également dans six autres secteurs de la métropole lyonnaise comme à Tassin, la Mulatière ou dans le 5e arrondissement. C’est une fondation reconnue d’utilité publique qui agit principalement dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accompagnement social. Dans la région lyonnaise, elle joue un rôle important dans le secteur de l’hébergement, de l’insertion par le logement et par le travail.

Des actions déjà mise en place

L’équipe d’éducateurs diplômés est déjà au travail à Rillieux. "Il y a quatre autres éducateurs avec moi", explique Thibault Freudenberger l’éducateur responsable de l’équipe "pour le moment, nous commençons tout juste à prendre contact avec les adolescents", poursuit-il. Leur travail au quotidien : "déambuler en binôme" dans les rues, autour des collèges et créer un lien de confiance avec les jeunes âgés de 12 à 21 ans." Par la suite, ils prennent rendez-vous pour proposer un suivi individuel à chacun. "Nous avons trois axes : la lutte contre le décrochage scolaire, le soutient parental et l’insertion sociale", dévoile Thibault Freudenberger.

Des actions sont déjà en cours sur la commune. L’éducateur responsable de l’équipe détail, "deux fois par semaine nous allons dans les collèges et dans les lycées pour nous présenter." Un chantier peinture est déjà prévu avec des jeunes de Rillieux "tout juste majeurs" pour récolter des fonds et organiser une journée de ski. Les éducateurs découvrent depuis quelques semaines le terrain mais des projets comment à voir le jour.