La Métropole de Lyon récompensée pour ses achats responsables

La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Au salon des maires et des élus locaux, la Métropole de Lyon a été récompensée par le "Prix de la communauté des acheteurs".

Dans le cadre du salon des maires et des élus locaux, qui se déroulait 19 au 21 novembre, les Trophées de la commande publique ont été remis. Et la Métropole de Lyon fait partie des heureux lauréats, en remportant le "Prix de la communauté des acheteurs". Il récompense ainsi son marché relatif aux vêtements professionnels écoresponsables de ses agents, retenus pour être portés jusqu'en 2028.

"Ce prix est une belle reconnaissance de l’impulsion politique portée par l’exécutif écologiste depuis la mise en place de notre Schéma de promotion des achats responsables, dont l’objectif est de faire de la commande publique un outil de développement de nouveaux modèles économiques et un levier de transformation écologique et sociale sur notre territoire, estime Emeline Baume, 1ère vice-présidente, déléguée entre autres à l'économie, à la Métropole de Lyon. Cette récompense est aussi le fruit du travail et de l’engagement de nos services qui contribue, chaque jour, à l’exemplarité de la commande publique de notre collectivité, dont les premiers résultats sont encourageants."

Objectifs fixés pour 2025 et 2026

Par ailleurs, la Métropole de Lyon s'est engagée à ce que tous ses marchés intègrent des considérations environnementales, d'ici 2025. Elle prévoit également l'intégration de considérations sociales sur tous les marchés de travaux et les marchés métropolitains de fournitures et services supérieurs à un montant de 90 000 euros. La feuille de route déterminée prévoit également du 100 % bio dans les marchés alimentaires à l'horizon 2026.

Plus concrètement, la Métropole de Lyon utilisera à l'avenir uniquement des véhicules électrique et bioGNV pour la collecte des déchets. Autre exemple, la collectivité a utilisé l'outil de mesure Ecobalyse, développé par l'Etat, qui permet d'évaluer le coût environnemental des vêtements sur tout leur cycle de vie.

