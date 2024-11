La troisième plus grande compétition de patinage artistique débarque à Grenoble, dans l'Isère, du 5 au 8 décembre prochains.

La prestigieuse finale des Grands prix de patinage artistique et danse sur glace est organisée du 5 au 8 décembre 2024, à Grenoble Alpes Métropole (Isère). L'événement se déroulera à la patinoire Polesud de Grenoble, où les six meilleurs patineurs ou duos du monde dans chaque catégorie s'affronteront.

Organisée sous l'égide de la Fédération française des sports de glace (FFSG), la troisième plus grande compétition mondiale de patinage - après les JO et les championnats du monde - est la seule à inclure les catégories junior et sénior à la fois. Alors que la billetterie est ouverte depuis le 2 octobre, la moitié des billets vendus l'ont été hors de la France.

"Accueillir la finale des Grands prix de patinage est une grande joie ! Une fois encore, Grenoble Alpes Métropole démontre la capacité et l’envie de notre territoire d’organiser de grands événements sportifs internationaux et d’accueillir des athlètes et des visiteurs des quatre coins du Monde", se réjouit ainsi Christophe Ferrari, président de la Métropole, dans un communiqué. A noter que sept patineurs français se sont qualifiés dans la catégorie junior.

