La Métropole de Lyon rachète une maison pour en faire un jardin public

Ils pensaient vendre leur maison avec un terrain de 600 m2 à un particulier, Lyon en a décidé autrement. La Métropole a usé de son droit de préemption pour acheter le lot et le transformera en jardin public.

Avec la hausse des températures et des étés toujours plus caniculaires, la création d’îlots de fraîcheur devient un enjeu majeur pour les villes. Encore faut-il trouver des terrains aménageables ! Dans cette optique et pour ouvrir un nouveau jardin public, la Métropole de Lyon vient d’acheter une maison et son terrain, 25 rue de l'Espérance, dans le 3e arrondissement. Le bien de 600 m2, vendu par des particuliers, a été préempté par la Métropole sur demande de la ville de Lyon. Elle a ainsi mis fin à la vente en cours et déboursera 250 000 euros, selon Le Progrès.