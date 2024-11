Haute-Savoie : des actions de sensibilisation à destination des cyclistes

Des actions de sensibilisation à destination des cyclistes sont organisés durant l'hiver en Haute-Savoie.

Depuis le passage à l'heure d'hiver, et la nuit qui tombe de plus en plus tôt, les usagers de la route, et notamment les cyclistes, doivent s'adapter. Ces derniers, moins visibles des autres usagers, peuvent s'exposer au risque d'accident.

C'est pourquoi la préfecture de la Haute-Savoie organise tout l'hiver différentes actions de sensibilisation "Cyclistes, circulez en toute sécurité ! La nuit, ne soyez pas celui qu'on n'avait pas vu !" Ces opérations de sensibilisation seront proposés aux cyclistes pour "rappeler à chacun l’importance d’être vu et quels sont les

équipements nécessaires et/ou obligatoires lors de leurs déplacements" explique la préfecture.

Ce mardi 26 novembre, Isabelle Arrighi, sous-préfète de Saint Julien-en-Genevois, accompagnée du chef d'escadron Vincent Pautrat, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière de la Haute-Savoie, se rendra sur une action de sensibilisation à destination des usagers vulnérables.