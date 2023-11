Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, aux côtés de Murielle Laurent, maire de Feyzin et de Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l’environnement, la protection animal et la prévention des risques. (@VG)

Dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de la Vallée de la chimie, 10 hectares sur la commune de Feyzin ont été rachetés par la Métropole de Lyon pour y planter des arbres en lieu et place des habitations existantes.

Dans ce quartier de Feyzin, il y a encore quelques années, des dizaines de maisons existaient. Rue Thomas, avec la raffinerie en arrière-plan, ce coin de terre, situé au bord de l'autoroute A7 est aujourd'hui en pleine renaturation. Enclenchée par la métropole de Lyon et dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT), cette renaturation d'environ 10 hectares prévoit la plantation d'arbres sur des terrains qui abritaient auparavant des habitations et des entreprises.

L'une des parcelle à Feyzin concernée par la renaturation et la plantation d'arbres. @VG

Au total, 64 logements ont été acquis par la métropole dans ce périmètre du PPRT. Ces maisons individuelles, trop proches de la raffinerie de Feyzin pour être "sauvées", ont ensuite été détruites. "C'est un processus qui a débuté il y a trois ans déjà" explique Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l'environnement, la protection animale et la prévention des risques, en nous faisant visiter le chantier d'un lotissement entier qui a disparu.

Les premiers arbres plantés il y a deux ans

"En plus des logements, la métropole a également racheté des terrains appartenant à des commerces et des entreprises. Nous avons planté les premiers arbres il y a deux ans et nous poursuivons aujourd'hui ce processus de renaturation" poursuit-il.

Au total, la métropole de Lyon envisage de planter 50 000 arbres cet hiver et l'hiver prochain sur l'ensemble de son périmètre d'action. "Un projet massif et très conséquent" affirme Bruno Bernard, également présent ce lundi. Outre la destruction d'une partie de ces habitations situées à proximité immédiate de la raffinerie, d'autres maisons ont également dû opérer des changements imposés par le plus grand PPRT de France. "Si certaines maisons ont été détruites car trop proche de la raffinerie en cas d'explosion, d'autres habitations, situées légèrement plus loin, ont dû adapter leur menuiserie et leur vitre pour faire face au risque industriel" détaille Pierre Athanaze. Vitre blindée, filmage, pièce de confinement … Différentes mesures sont proposées aux riverains pour pouvoir continuer à vivre sur place.

"Ce reboisement urbain, notre commune en avait bien besoin"

Murielle Laurent, maire de Feyzin

Les travaux nécessaires sont pris en charge à travers le dispositif Sécureno'v, à 40% par l'Etat, 30 % par l'industriel et 30% par les collectivités locales dont la Métropole de Lyon, pour un montant plafonné à 20 000 euros par logement. "Nous sommes la commune la plus concernée par tout ce dispositif et la seule par la démolition d'habitat et d'entreprise" rappelle Murielle Laurent, maire de Feyzin. "Ce reboisement urbain, notre commune en avait bien besoin, avec cette image d'industrie qui lui colle à la peau depuis de nombreuses années" complète-t-elle.

Ces terrains sur lesquels le président de la métropole a, ce lundi, planté symboliquement un arbre, devraient devenir, dans quelques années, une grande forêt urbaine. Mais à quelques mètres à vol d'oiseau de la raffinerie, la forêt nouvellement constituée de Feyzin sera interdite au public. L'ombre de la raffinerie ne cessera jamais de planer sur ce quartier.