La marche pour le climat va-t-elle éviter la récupération politique ?

Samedi, à partir de 15 heures, ils assiégeront l'Hôtel de ville de Lyon. Mais la marche pour le climat peut-elle éviter la récupération politique ?

Les participants sont invités à porter un t-shirt "pour montrer leur indépendance" ; la consigne est donnée à ceux qui voudront participer à la marche pour le climat devant l'Hôtel de Ville de Lyon, ce samedi 8 septembre. Le mouvement se veut apolitique et fait la part belle à la société civile. Pourtant, selon nos informations, la présence de certains partis politiques, comme France Insoumise, ont découragé certaines associations de participer au cortège. Quelques cafouillages ont eu lieu à la clé, avec des participants annoncés qui se sont ravisés par la suite.

Interrogé sur cette présence de partis politiques, Fabien Bagnon de l’organisation se veut philosophe : "Ils ont souhaité s'associer, libre à eux, ils constituent aussi la société civile, par contre, on a clairement dit qu'on ne voulait pas de récupération, sinon, la prochaine fois, c'est sans eux". Fabien Bagnon regrette davantage de ne pas voir d'autres partis venir défiler : "Ils n'ont visiblement pas tous la même perception de l'urgence climatique". Dans tous les cas, la consigne a été donnée : logos, drapeaux et slogans politiques n'auront pas leur place. Le dénominateur commun reste la situation actuelle du climat et l'influence de l'activité humaine sur ce dernier.