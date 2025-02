Les employés de l’entreprise Givaudan Lavirotte en grève devant l’usine à Lyon. (Photo by Romain Doucelin/NurPhoto) (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Une cinquantaine d'emplois sont menacés au sein de l'entreprise Givaudan-Lavirotte, implantée depuis plus de 100 ans à Lyon, dans le 8e arrondissement, et placée récemment en liquidation judiciaire, ont dénoncé jeudi les salariés rassemblés devant l'usine.

Filiale d'Isaltis, la société créée en 1906 fabrique des sels minéraux qui entrent dans la fabrication de produits nutritionnels. Son usine lyonnaise figure à l'inventaire du patrimoine industriel de la région.

"C'est une pépite industrielle que l'on perd", regrette auprès de l'AFP le maire écologiste du VIII arrondissement de Lyon, Olivier Berzane, venu soutenir les salariés rassemblés à l'appel du syndicat Force ouvrière.

La direction de l'entreprise, qui n'a pas répondu à l'AFP, a justifié sa décision par une "insuffisance de commandes", explique l'élu, rapportant sa rencontre en décembre avec des représentants de Givaudan-Lavirotte. Mais pour Stéphane Lelard, délégué syndical FO, outre les difficultés liées au Covid-19 et deux fermetures administratives consécutives à des inspections sanitaires, "il y a un problème de fond sur la nature de l'actionnariat".

Un plan de sauvegarde dans les tuyaux

L'entreprise de biochimie canadienne, Macco Organiques, est devenue propriétaire du groupe français Isaltis depuis 2018. Depuis, "nos deux clients principaux, Danone et Nestlé, vont simplement se fournir ailleurs, au Canada, en république Tchèque ou en Pologne, sur les autres sites du groupe Macco Organiques", dit-il.

"Ils ont pris les brevets, les clients, les procédés et ce qui est fait ici va tranquillement être fait ailleurs", estime pour sa part Xavier Boiston, secrétaire départemental de FO. Désormais, "on a l'espoir que la direction d'Isaltis et l’État entendent notre voix" et cherchent un repreneur, explique Ophélie Nicaud, technicienne de laboratoire. "C'est triste (...) qu'une boîte française qui a près de 120 ans ferme ses portes", ajoute-t-elle.

Selon la jeune femme, qui siège au Comité social et économique (CSE), un plan de sauvegarde de l'emploi va être engagé pour les 51 salariés.