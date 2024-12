La ligne SNCF Lyon-Nancy de retour après six ans de travaux 

La ligne SNCF reliant Lyon à Nancy fait son grand retour après six ans de travaux ce dimanche 15 décembre. Le premier train à quitter la gare de Nancy à 7h46 ce matin.

Les usagers SNCF d’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Lorraine peuvent se réjouir. Après six ans de travaux, la ligne SNCF reliant Lyon à Nancy fait son grand retour ce dimanche 15 décembre avec deux trajets entre les deux villes par jour. Le premier train au départ de Nancy a quitté la gare à 7h46 ce dimanche matin. Celui au départ de Lyon, quant à lui, partira à 11h38. Les trajets dureront en moyenne 4h20 et desserviront les gares de Lyon-Perrache, Lyon-Part-Dieu, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Culmont-Chalindrey, Neufchâteau, Toul et enfin Nancy. À noter également que la SNCF prévoit d’ores et déjà une augmentation de la fréquence dès 2025.

Sur son compte X (ex-Twitter), le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, s’est félicité de la réouverture de cette ligne ferroviaire. "Retour d’une ligne ferroviaire disparue pendant six ans et qui va reconnecter nos deux villes de l’Est. Un aller-retour par jour, avec une halte à Dijon : la demande était pressante. En témoignent les wagons déjà complets pour le premier week-end de vacances." Et d’ajouter : "La France dispose d’un réseau ferroviaire dense, qui doit être impérativement exploité. Pour réduire notre empreinte carbone, reconnecter ville et campagne et ne laisser personne sur le bord de la route."