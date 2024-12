L’Olympique Lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain ce dimanche 15 décembre au Parc des Princes à 20h45 pour cette 15e journée de Ligue 1.

Après sa victoire à domicile face à Francfort le 13 décembre (3-2) en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain à 20h45 sur la pelouse du Parc des Princes pour cette 15e journée de Ligue 1. Actuellement cinquième au classement et neuf points derrière les Parisiens, les hommes de Pierre Sage bénéficient d’une bonne série de 9 matchs sans défaite.

Les espoirs de l’Olympique Lyonnais ne sont donc pas infondés, d’autant plus que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avaient créé la surprise en faisant tomber le PSG en 2023. Quant au groupe sélectionné pour le choc de ce soir, Anthony Lopes et Paul Akouokou ne seront pas de la partie, tout comme Gift Orban et Wilfried Zaha.

Le groupe au complet : Cherki, Fofana, Lacazette, Bengui, Descamps, Perri - Abner, Caleta-Car, Mata, Tessmann, Tolisso, Veretout – Benrahma, Niakhaté, Omari, Tagliafico - Caqueret, Maitland-Niles, Matic, Mikautadze, Nuamah.

