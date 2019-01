La ligne de train Nantes - Lyon ouverte à la concurrence

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé l'ouverture à la concurrence de deux lignes de train intercités : celle entre Nantes et Bordeaux, et celle entre Lyon et Nantes.

A partir de 2022, deux lignes de train seront ouvertes à la concurrence : Nantes - Bordeaux et Nantes Lyon. L'annonce a été faite par la ministre des Transports Elisabeth Born ce mercredi 9 janvier. Des appels d'offres seront lancés pour trouver l'exploitant de ces lignes, qui ne seront plus plus gérées en exclusivité par la SNCF comme c'était le cas jusqu'à présent.

680 000 passagers empruntent la ligne Nantes - Bordeaux chaque année, 380 000, Lyon - Nantes, à raison de 2 allers-retours par jour. Les tarifs d'un Lyon - Nantes tournent de autour de 90 / 180 euros par trajet, avec une durée de 4h30 / 5h20. Les intercités font déjà face à la concurrence des bus avec des trajets à partir de 19 / 29 euros pour une durée de 9h30 à 12h30.

Les deux lignes sont considérées comme "Trains d'équilibres du territoire" et sont donc largement subventionnées par l'Etat. Reste à voir quel sera l'impact de l'ouverture à la concurrence des Lyon - Nantes et Bordeaux - Nantes en matière de prix, temps de trajets et qualité de service.