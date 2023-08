La journée la plus chaude de l’été ce jeudi 24 août à Lyon ? 

À Lyon, le mercure pourrait atteindre 40°c ce jeudi 24 août, alors que le pic de la canicule devrait être franchi.

Treize jours après le début de la canicule dans le Rhône, le pic de cet épisode de fortes chaleurs, exceptionnel par sa durée, est attendu ce jeudi 24 août à Lyon. D’après Météo France, le mercure devrait atteindre jusqu’à 39°c, quand Météo Lyon évoque une pointe à 40°c et que Lyon Météo voit même le mercure franchir la barre des 40°c pour atteindre 41°c. Ce qui pourrait faire tomber le record de 40,5°c enregistré à Lyon/Bron le 13 août 2003, lors de la dernière grande canicule. Le Rhône reste donc en vigilance rouge canicule ce jeudi.

Le pic de la canicule

"Les températures maximales restent exceptionnellement élevées, avec en général 37 à 39°c en plaine, localement 40 à 41 degrés. Sur certains départements tels que le Puy-de-Dôme, la Loire et le Rhône, l'Ain et l'Isère, elles devraient atteindre leur valeur maximum sur l'épisode de canicule, en raison de l'apparition d'un vent de sud sensible", précise Météo France dans son dernier bulletin.

Dans le détail, comptez déjà 24°c à 8 heures, puis 34°c à midi et environ 39°c sur les coups de 14 heures. Le ciel devrait ensuite commencer à se voiler et les températures baisseront légèrement à partir du milieu d’après-midi, à l’approche de quelques rares averses annoncées entre 18 et 23 heures, qui seront accompagnées de rafales de vent à plus de 40 km/h. Notez qu’il fera tout de même encore 30°c à 23 heures.

Des orages attendus à Lyon vendredi

Alors que la canicule approche de son terme, la fin de l’épisode de chaleur étant attendue pour le week-end, la nuit prochaine devrait être particulièrement éprouvante pour les organismes. Selon Météo France, le thermomètre ne descendra pas en dessous de 26°c, avant l’apparition d’orages dans la matinée de vendredi.

Ces derniers pourraient d’ailleurs tomber dès jeudi dans le Rhône, qui sera par conséquent placé en vigilante jaune à partir de 17 heures. En revanche, aucune perturbation de ce type n’est pour l’heure attendue à Lyon.