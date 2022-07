Pour la rentrée de septembre, l'aéroport Saint-Exupéry ouvre une nouvelle ligne à destination d'Amman. Lyon devient la seule ville (en dehors de Paris) reliée au Amman.

A l'aéroport de Lyon , l'heure est aux nouveaux partenariats. Après avoir annoncé l'ouverture de 3 nouvelles lignes avec Wizz Air, VINCI Airports ouvre une nouvelle destination avec la Royal Jordanian : Amman. A partir du 14 septembre, les voyageurs auront accès 2 fois par semaine à la capitale Jordanienne en 4 heures de vol.

Grâce à cette ouverture, Lyon devient la seule ville (en dehors de Paris) reliée au Amman. L'aéroport espère attirer davantage de voyageurs non lyonnais désormais, pour devenir un relais important en France et en Europe. Tanguy Bertolus, président du directoire de Lyon Aéroport a déclaré : " C'est une réelle opportunité pour les voyageurs du quart-sud-est de la France de découvrir un pays magnifique et encore préservé du tourisme de masse".

Si le public est au rendez-vous, l'aéroport de Lyon prévoit d'ouvrir avec la Royal Jordanian 14 connexions vers le Moyen Orient.

Découvrez Amman

Capitale de la Jordanie, c'est l'une des plus vieilles villes du monde. Les sites, vestiges de l'histoire religieuse et mystique, donnent à la ville un côté grande aventure à la Indiana Jones. Mais c'est également un centre culturel et artistique dynamique où les collectionneurs d'art aiment se retrouver.