La grève des éboueurs de Lyon continue, un rassemblement prévu jeudi

Les éboueurs de la société Pizzorno maintiennent leur mouvement de grève à Lyon et prévoient déjà un rassemblement jeudi devant l'hôtel de métropole.

Des représentants des salariés en grève rencontrent ce mercredi après-midi la société Pizzorno pour trouver une issue au conflit qui dure depuis plus d'une semaine. Les éboueurs du privé se sont mis en grève le 2 avril, réclamant une revalorisation salariale et des améliorations des conditions de travail. Le ramassage fonctionne à moitié des capacités et est perturbé dans les 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, mais aussi à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin.

En attendant l'issue des négociations, les salariés en grève maintiennent la pression sur Pizzorno et organiseront un rassemblement jeudi 11 avril à 17h devant l'hôtel de métropole à Lyon pour "pour s'adresser aux élus et leur demander d'agir", selon le syndicat Solidaires Transports.

En attendant, la métropole de Lyon invite les habitants à mettre leurs poubelles à l'extérieur des immeubles "dans le cas où celles-ci n’auraient pas été sorties depuis plusieurs jours, afin de faciliter le ramassage".