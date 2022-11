La grande roue est de retour à Lyon sur la place Bellecour

La grande roue est de retour sur la place Bellecour à Lyon pour trois mois de festivités. Elle sera accessible au public dès le 25 novembre.

Depuis lundi 21 novembre, les Lyonnais qui sont passés par la place Bellecour ont pu apercevoir la traditionnelle grande roue. Son retour annonce le début des fêtes de fin d'année, avec notamment l'ouverture du marché de Noël sur la place Carnot ce samedi 26 novembre.

Haute de 55 mètres et équipée de 28 cabines de six places, la grande roue sera accessible au public du vendredi 25 novembre au 12 mars 2023. Les horaires restent inchangés pour cette 22e édition, elle fonctionnera tous les jours de 11 à 22 heures.

Comme l'année dernière, la grande roue en provenance d'Italie est orientée d'Est en Ouest, contre Nord-Sud auparavant. Si l'installation de plus de 350 tonnes a fait l'objet d'une réorientation, c'est parce qu'une riveraine de la place Bellecour avait porté plainte en 2020 contre la Ville de Lyon, pour les préjudices physiques et psychologiques causés par les illuminations de la grande roue entre 2012 et 2015. La justice avait condamné la ville à lui verser 12 000 euros de dédommagement.

Lire aussi : Lyon : la ville condamnée pour les nuisances de la grande roue place Bellecour