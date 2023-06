Ce week-end, la Foire du Vintage s'installe aux Puces du canal de Villeurbanne pour le plus grand plaisir des chineurs et amateurs d'objets anciens.

Le vintage a le vent en poupe. Chineurs du dimanche, collectionneurs et amateurs de mode vintage peuvent profiter, samedi et dimanche, de la Foire du vintage qui s'installe aux Puces du Canal, à Villeurbanne. Pour l'occasion, une cinquantaine d'exposants et autres marchants déballeront, en extérieur, fripes et objets en tout genre. Ils viendront s'ajouter aux 200 boutiques habituelles des puces.

En quelques années, les Puces du Canal ont accédé à la position de deuxième marché aux puces de France, et de cinquième marché d'Europe. Toute l'année, il organise des animations et ateliers autour de cinq quartiers historiques dédiés aux objets anciens : les Traboules, le Village des Containers, la Halle Louis La brocante, l’École et le déballage extérieur, en plus du chapiteau et de la ginguette. En un an, 500 000 visiteurs ont été recensés.

Ce week-end, il sera possible de dénicher vinyles, accessoires, vêtements, déco, jouets, meubles et autres bibelots, jusqu'à 16h dimanche. Ce soir, des DJ sets animeront l'événement jusqu'à 21h.