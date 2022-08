Le 11 septembre prochain, Sophie Davant vous invite au "Duel des brocantes" au marché aux Puces de Villeurbanne pour un épisode spécial d’Affaire Conclue.

Célèbre émission diffusée du lundi au vendredi sur France 2, Affaire Conclue réunit près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir.

Animé par Sophie Davant, ce programme a pour but de rapporter de l’argent à des particuliers venus faire expertiser des biens pour ensuite les vendre aux enchères à des experts.

Le 11 septembre prochain, un épisode spécial nommé "le Duel des brocantes" sera tourné aux Puces du Canal à Villeurbanne. Selon le Progrès, les experts de l’émission formeront deux équipes dans le but de générer leur plus belle plus-value grâce aux biens sélectionnés. La date de diffusion est inconnue pour le moment mais il est possible que l’épisode apparaisse sur vos écrans à la fin du mois de septembre.

Le tournage est ouvert à tous.

