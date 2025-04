Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Dans l'imaginaire collectif, la Foire de Lyon existe depuis la nuit des temps, avec ce côté un peu ringard.

Rien n'est totalement faux. Tout est un peu juste. Si la Foire de Lyon, en tant qu'évènement, existe depuis 1916, Lyon était déjà connu pour ses foires aux XIVe et XVe siècles. "Elle a vraiment contribué à la construction de la ville", explique Aurélie Prost, se directrice.

Aujourd'hui, la Foire de Lyon est le plus grand salon lyonnais (avec Equita Lyon) en termes de visitorat (200 000) - hors Sirha, organisé en biennale. Et le 1er événement commercial de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ringarde ? "Oui et non. Pourquoi avons-nous choisi cette thématique de la pop culture cette année ? Car la pop culture signifie la "culture populaire" et s'adresse au plus grand nombre. La foire est un événement populaire qui touche toutes les générations et toutes les cultures."

Au menu : un temps que les moins de trente ans (au moins) ne peuvent pas connaître. Casimir, Goldorak, Barbie, Walkman Sony, Sega, Minitel, Retour vers le Futur, Jurassic Park, E.T., Terminator, S.O.S Fantômes, Charlie et Lulu, K. Maro (Femme Like U) - tube qui revient méchamment à la mode - Larusso et Willy Denzey (chanteur de R&B français iconique des années 2000, NdlR).

En son temps, Edouard Herriot avait dit que la Foire de Lyon était le lieu "où faire le maximum d’affaires, sur le minimum d’espace, dans le minimum de temps, avec le minimum de frais". Aujourd'hui, sa directrice n'en dit pas moins : "cet événement rassemble des centaines d'exposants (850) et des milliers de visiteurs (200 000) qui viennent faire de bonnes affaires. Les exposants en profitent pour remplir leur carnet d'adresses. C'est un événement économique important pour la région."

La Foire de Lyon 2025

- 1er événement commercial de la région Auvergne-Rhône-Alpes

- Du 4 au 14 avril 2025

- 200 000 visiteurs et 850 exposants attendus en 2025

- 3e Foire de France, labellisée Foire de France

- 105e édition, sous le thème de la Pop Culture

- Deux nocturnes jusqu'à 22h : le mardi 8 et le vendredi 11 avril

- Inauguration le 4 avril à 10h00, Place des Lumières

La chronologie de Foire de Lyon :

Dès 1917, Foire de Lyon accueille 2 320 cabanons et stands de bois le long du Rhône, entre le parc de la Tête d’Or et les guinguettes des berges, sur une surface de 36 km². Le Comité organisateur caresse très vite l’idée de construire un Palais de la Foire, à la place de notre actuelle Cité Internationale. La première pierre de l’édifice et de ses 24 pavillons est posée le 3 mars 1918, la dernière en 1930.

1927 : une vogue est installée sur le quai des Brotteaux, qui conduit directement les Lyonnais à la Foire. Tous les soirs, à la fermeture du Palais, les exposants prennent d’assaut les manèges, les tirs à la carabine et les pommes d’amour.

: une vogue est installée sur le quai des Brotteaux, qui conduit directement les Lyonnais à la Foire. Tous les soirs, à la fermeture du Palais, les exposants prennent d’assaut les manèges, les tirs à la carabine et les pommes d’amour. 1932 : Jean Mantelet présente son moulin à légumes en fer blanc à Foire de Lyon. Son entreprise, Moulin-Légumes, deviendra Moulinex en 1956 !

: Jean Mantelet présente son moulin à légumes en fer blanc à Foire de Lyon. Son entreprise, Moulin-Légumes, deviendra Moulinex en 1956 ! 1941 : alors qu’une partie de la France est occupée, la Foire fait la part belle au cinéma ! 27 sociétés de cinéma, producteurs de films, fabricants de pellicules et d’appareils de prise de vue se rassemblent à Lyon.

: alors qu’une partie de la France est occupée, la Foire fait la part belle au cinéma ! 27 sociétés de cinéma, producteurs de films, fabricants de pellicules et d’appareils de prise de vue se rassemblent à Lyon. De 1942 à 1945 : la Seconde Guerre mondiale fait rage et Foire de Lyon n’a pas lieu. Le Palais est occupé tour-à-tour par les troupes allemandes et les troupes américaines.

: la Seconde Guerre mondiale fait rage et Foire de Lyon n’a pas lieu. Le Palais est occupé tour-à-tour par les troupes allemandes et les troupes américaines. 1947 : la fameuse Renault 4 CV à moteur arrière, surnommée « la motte de beurre » est présentée à la Foire. Elle sera la voiture la plus vendue en France, jusqu’en 1955 !

: la fameuse Renault 4 CV à moteur arrière, surnommée « la motte de beurre » est présentée à la Foire. Elle sera la voiture la plus vendue en France, jusqu’en 1955 ! 1977 : c’est l’année de la création de la section Informatique-Bureautique (qui passera de 8 exposants en 1977 à 182 en 1980 !) à Foire de Lyon.

: c’est l’année de la création de la section Informatique-Bureautique (qui passera de 8 exposants en 1977 à 182 en 1980 !) à Foire de Lyon. 1985 : la 67ème Foire de Lyon se tient pour la première fois dans les bâtiments d’Eurexpo et ses 40 km d’allées ! L’accent est mis sur les salons grand public et les animations (royaume des enfants, concerts, temple de la voyance…).

: la 67ème Foire de Lyon se tient pour la première fois dans les bâtiments d’Eurexpo et ses 40 km d’allées ! L’accent est mis sur les salons grand public et les animations (royaume des enfants, concerts, temple de la voyance…). 1997 : avec 11 jours de Foire, 80 000 m² et 1 000 exposants dans des secteurs aussi divers que le jardin, la piscine, l’ameublement, la décoration, l’habitat et le confort ménager, Foire de Lyon se positionne définitivement comme la troisième foire de France !

: avec 11 jours de Foire, 80 000 m² et 1 000 exposants dans des secteurs aussi divers que le jardin, la piscine, l’ameublement, la décoration, l’habitat et le confort ménager, Foire de Lyon se positionne définitivement comme la troisième foire de France ! 2000 : à l’occasion des festivités du nouveau millénaire, 13 villes – parmi lesquelles Beer Shéva, Birmingham, Francfort, Hô-Chi-Minh-Ville, Saint-Pétersbourg et Turin – sont présentes la Foire de Lyon et partagent avec les visiteurs leur gastronomie et leurs activités culturelles.

: à l’occasion des festivités du nouveau millénaire, 13 villes – parmi lesquelles Beer Shéva, Birmingham, Francfort, Hô-Chi-Minh-Ville, Saint-Pétersbourg et Turin – sont présentes la Foire de Lyon et partagent avec les visiteurs leur gastronomie et leurs activités culturelles. 2010 : Foire de Lyon est aux couleurs du Japon. Entre traditions ancestrales – shoguns, kakémonos, bonsaïs et kimonos – et hyper-modernité – technologies de pointe, jeux vidéos et super robots –, les visiteurs se promènent dans les rues reconstituées de villages traditionnels et découvrent l’art du manga en présence des frères Akita… fameux dessinateurs lyonnais !

La retranscription intégrale de l'entretien avec Aurélie Prost

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Aurélie Prost. Bonjour. Aurélie Prost, vous êtes la directrice de la Foire de Lyon qui revient pour la 105e édition, à Eurexpo, du 4 au 14 avril. Donc 11 jours, grand public évidemment. Lyon, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais Lyon est une place de foire depuis les foires lyonnaises des 14e et 15e siècles. Elles ont été relancées après la Première Guerre mondiale, avec une première édition de la Foire de Lyon en 1916. Aujourd'hui, cela se passe à Eurexpo. Peut-on dire que Foire de Lyon est-elle un événement majeur, incontournable de la vie économique lyonnaise ?

Oui, tout à fait. La Foire de Lyon est un événement ancré dans le paysage lyonnais, non seulement ces dernières années, mais depuis le Moyen-Âge. Elle a vraiment contribué à la construction de la ville. Cet événement rassemble des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs qui viennent faire de bonnes affaires. Les exposants en profitent pour remplir leur carnet d'adresses. C'est un événement économique important pour la région.

Parce que 850 exposants, près de 180 000 visiteurs, c'est le numéro 1 en termes d'événements. On va voir à l'image l'affiche de cette 105e édition : un lion avec un casque Goldorak. La pop culture est mise en avant, avec une typographie qui rappelle celle de Barbie. Vous avez choisi cette thématique pour rajeunir la clientèle ? Parce qu'il y a toujours cette image un peu "ringarde" de la Foire de Lyon.

Ringarde, oui et non. En fait, elle est pop dans le sens où... Pourquoi avons-nous choisi cette thématique cette année ? La foire adopte une thématique chaque année pour la singulariser. La pop culture signifie "culture populaire" et s'adresse au plus grand nombre. La foire est un événement populaire qui touche toutes les générations et toutes les cultures. De plus, la pop culture est une tendance majeure de consommation. Autrefois réservée aux geeks et aux fans hardcore, elle est aujourd'hui une forme d'expression généralisée avec des références communes. L'idée est d'accentuer le côté festif, immersif et fédérateur de la foire.

Justement, cette thématique va se décliner tout au long des 11 jours. Si vous deviez résumer les temps forts ?

Il y aura des rendez-vous permanents comme l'exposition "Toys Impact" sur les objets des années 80-90, une exposition autour du cinéma et de la pop culture, car le cinéma en est une composante essentielle. On proposera également des événements exceptionnels comme un concert animé par Charlie et Lulu, avec K. Maro (Femme Like U), Larusso et Willy Denzey (chanteur de R&B français iconique des années 2000, NdlR)

D'ailleurs, K.Maro revient en force chez les jeunes.

Exactement. Et puis, une autre nocturne aura lieu le vendredi 11 avril, 100 % pop culture, avec Eric Artz (painiste, NdlR) qui interprétera des génériques de films et de dessins animés, et Bernard Minet, qui chantera les génériques des mangas.

Bernard Minet, il faut être né à une certaine époque pour connaître... Les plus jeunes ne le connaissent pas.

Oui, mais Goldorak revient en force, et la foire se veut un lieu de transmission entre les générations. On constate que les jeunes d'aujourd'hui sont passionnés par les années 80-90.

Justement, la Foire de Lyon propose aussi bien des expositions de camping-cars que des stands sur le jeu, la pop culture, la bière artisanale ou encore la fabrication de bijoux. Quels sont les profils des visiteurs ?

La foire attire un public très varié, ce qui en fait un événement populaire. Il y a deux types de visiteurs : ceux qui viennent pour un projet particulier, notamment en lien avec la maison (rénovation, construction, aménagement intérieur et extérieur), et ceux qui viennent pour la balade, pour vivre une expérience. Ces derniers viennent assister aux concerts ou participer aux animations du week-end. On vient à la foire pour acheter, se faire plaisir, se détendre entre amis ou en famille. Tout le monde y trouve son compte, ce qui fait sa force.

De 7 à 77 ans ?

Exactement.

Et les visiteurs viennent d'où ? Principalement de la région lyonnaise ou d'ailleurs ?

C'est un événement régional avec un ancrage territorial très fort. Chaque grande ou moyenne ville a sa propre foire, mais l'offre de la Foire de Lyon est l'une des plus importantes de la région. Elle reste principalement attractive pour le territoire rhônalpin.

Très bien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lyoncapitale.fr avec tout le programme. La Foire de Lyon se tiendra du 4 au 14 avril à Eurexpo, avec notamment une journée gratuite pour les femmes et une journée gratuite pour les hommes. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de 6 minutes chrono. À très bientôt. Au revoir.