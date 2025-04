Lyon : tentez de gagner vos places pour Le Printemps des docks

Le Printemps des docks revient à Lyon le 12 et 13 avril 2025. Lyon Capitale vous offre des places.

Pour sa 10e édition, Le Printemps des Docks s’installe à la Cité Internationale de la Gastronomie au cœur du Grand Hôtel-Dieu.

Pour cette nouvelle édition, Le Printemps des Docks met à l’honneur l’univers de la maison et de la déco. Plus de 60 exposants dévoileront leurs collections autour du mobilier, de la décoration, du linge de maison, des luminaires et de l’art de la table.Pour faire écho au lieu qui accueille cette édition, un espace dédié aux plaisirs gourmands a été imaginé. Un corner épicerie fine réunira producteurs et artisans, proposant une sélection pointue de saveurs d’ici et d’ailleurs, ainsi que des ateliers culinaires et des démonstrations orchestrés par des chefs et experts du goût.

Lyon Capitale, partenaire de l’évènement, vous propose de remporter des invitations. Attention les places sont limitées. Les plus rapides d'entre vous pourront gagner une invitation pour 2 personnes.

Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr au plus tard le mardi 8 avril en indiquant vos noms et prénoms. Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.