La Compagnie Nationale du Rhône fournit la SNCF en énergie verte

La Compagnie Nationale du Rhône s’engage à construire deux parcs éoliens courant 2024 et à fournir à la filiale SNCF Énergie 88 gigawatts heure (GWh) d’électricité renouvelable par an.

Il s’agit du plus important contrat d’achat direct d’électricité éolienne en France. Situés dans les départements de la Haute-Vienne et d’Eure-et-Loir, ces deux parcs, développés par Vensolair (filiale de la CNR) et dont la construction débutera dès cet automne, totaliseront 12 éoliennes. Ils produiront à terme environ 88 GWh d’électricité par an, soit la consommation électrique annuelle du RER D Parisien, ou 2 500 trajets Lille Marseille en TGV.

CNR signe avec #SNCFEnergie le plus gros contrat d'approvisionnement en électricité #éolienne en France. D'une durée de 25 ans, ce #CorporatePPA permettra de construire 2 nouveaux parcs éoliens qui produiront 88 GWh/an à l'horizon 2024. 👉 https://t.co/tlQlgpPPHr pic.twitter.com/bITxM0NSWq — CNR (@CNR_Officiel) July 11, 2023

Par la même occasion, la CNR et SNCF Énergie, filiale de SNCF Voyageurs officialisent la signature d’un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable d’une durée de 25 ans. Il permettra à terme de réduire de 4 000 tonnes, en équivalant CO2, les émissions de gaz à effet de serre de la filiale SNCF Voyageurs.

La Compagnie Nationale du Rhône est le premier producteur français d’électricité 100 % renouvelable. C’est elle qui transforme l’énergie hydraulique du Rhône et elle possède 115 parcs éoliens et photovoltaïques sur le territoire national. C’est également elle qui gère la navigation et le développement du transport fluvial ainsi que l’irrigation des terres agricoles.

Lire aussi : Peinture blanche sur les toits de Lyon : "Entre 20% et 40 % d'économie d'énergie" (vidéo)