La compagnie aérienne WOW Air cesse son activité

Bien connue des Lyonnais qui se sont rendus en Islande ou aux États-Unis et Canada, la compagnie aérienne WOW Air annonce qu'elle cesse ses activités.

Les vols WOW Air entre Lyon Saint-Exupéry vers l'Islande, les États-Unis et le Canada devaient reprendre en mai. La compagnie aérienne ne devrait plus assurer les liaisons, elle vient d'annoncer qu'elle cesse son activité. Elle était en difficulté et ne parvenait pas retrouver de repreneur. L'ensemble des vols sont donc annulés.

WOW invite les passagers à contacter leur société de carte de crédit pour "vérifier si un remboursement est émis". Pour les clients européens qui sont passés par des agences de voyages, ils sont invités à contacter ces dernières. Il est également précisé que les passagers "peuvent avoir le droit à une indemnisation de WOW, conformément à la législation européenne. En cas de failles, ces réclamations devront être adressées aux liquidateurs".