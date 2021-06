La Cité des Halles, un espace culturel géant va s’installer à Lyon pour l’été

Entre juillet et septembre, le 7e arrondissement de Lyon va accueillir la Cité des Halles, un nouvel espace culturel de 7 000 m2 qui réunira un bar, un espace de restauration ou encore des terrains de pétanque.

À partir du mois de juillet, l’ancienne Halle Nexan, dans le 7e arrondissement de Lyon, va à nouveau s’animer. Le Bonbon rapporte qu’un espace culturel éphémère doit y prendre ses quartiers le temps de l’été. N’ayant reçu aucune information à ce sujet, Lyon Capitale s'est renseigné et nous avons ainsi découvert le projet de la Cité des Halles, porté par Darwin (The Monkey Club ou encore la Maison M), le Soffa et Superposition en partenariat avec Urban Era (Bouygues immobilier).

Un espace de 7 000 m2

Jusqu’en septembre, les organisateurs proposeront, du mercredi au dimanche, une offre culturelle très variée qui permettra aux visiteurs de profiter d’un bar associatif, de food trucks, de concerts, de terrains de pétanque, d'ateliers d’art ou encore de jardins partagés et d’un lieu de co-working. L’accès à cet espace éclectique, de 7000 m2, se fera grâce à une carte de membre, vendue 2 euros et valable trois mois. L’entrée sera en revanche gratuite pour les personnes précaires (RSA). En raison des restrictions sanitaires, une jauge de 700 personnes sera appliquée.

