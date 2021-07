La Cité des Halles a ouvert ce week-end dans le 7e arrondissement de Lyon

Vendredi 2 juillet, la Cité des Halles a ouvert ses portes sur le site de l’ancienne usine Nexans, dans le 7e arrondissement de Lyon. Cet espace festif estival de 7 000 m2 proposera de nombreuses activités jusqu’à fin septembre.

Ce week-end, l’ancienne usine Nexans, rue Lortet, dans le 7e arrondissement de Lyon, a retrouvé un peu de son effervescence d’antan. La Cité des Halles, un espace culturel éphémère, y a ouvert ses portes vendredi 2 juillet.

Jusqu’à fin septembre, l’espace aménagé sur 7 000 m2 proposera, du mercredi au dimanche, une offre culturelle très variée qui permettra aux visiteurs de profiter d’un bar associatif, de food trucks, de concerts, de terrains de pétanque, d'ateliers d’art ou encore de faire du sport sur le terrain de basket aménagé sur place. Des ateliers seront également proposés chaque semaine au sein du jardin partagé.

Trois collectifs Lyonnais à l’origine du projet

À l’origine du projet on retrouve trois collectifs Lyonnais Darwin (The Monkey Club ou encore la Maison M), le Soffa et Superposition en partenariat avec Urban Era (Bouygues immobilier, propriétaire des lieux).

L’accès à cet espace éclectique se fera grâce à une carte de membre, vendue 2 euros et valable trois mois. L’entrée sera en revanche gratuite pour les personnes précaires (RSA).