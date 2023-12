La circulation sera très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

La circulation s'annonce difficile ce samedi pour les départs en Auvergne-Rhône-Alpes.

De nouveaux départs en vacances sont prévus ce week-end avant la soirée du Nouvel An dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, notamment "en direction des massifs montagneux et des stations de sports d’hiver" le samedi.

Il est recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 16 h à 18 h, ainsi que l’autoroute A40 entre Mâcon et Annemasse de 14 h à 16 h, et l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry de 10 h à 19 h.

Pour dimanche et lundi, la situation est en vert, mais Bison Futé appelle à la vigilance. Ces journées sont considérées comme "très accidentogènes en raison de la fatigue liée aux retours tardifs après les fêtes, et dans un contexte climatique parfois défavorable".