La circulation sera très difficile ce week-end sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé.

La circulation sera très difficile pour ce premier week-end de juillet sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France. Bison futé hisse ainsi le drapeau orange dans le sens des départs pour la journée de vendredi, et le drapeau rouge pour la journée de samedi.

Un samedi en rouge

Vendredi, "dans le sens des départs, la circulation sera difficile sur l’ensemble du territoire et très difficile en Île-de-France, dès le début de l’après-midi et jusqu’en début de soirée", indique Bison futé qui conseille d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 15h à 17 h et l'autoroute A89 entre Lyon et Bordeaux de 15 h à 21 h.

Samedi, "d’importants départs rendront les conditions de circulation difficiles dans le Grand-Ouest, le Nord et la région Auvergne Rhône-Alpes. L’autoroute A7 sera notamment très fréquentée entre Lyon et Orange toute la journée", précise Bison futé. Il faudra ainsi éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 9h à 16h et l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry.

Dimanche, la circulation devrait encore être compliquée en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. L'autoroute A7 notamment sera très fréquentée entre Lyon et Orange toute la journée.