La circulation des trains est totalement interrompu depuis mardi soir sur la ligne qui relie Saint-Etienne à Givors en raison d'un éboulement sur les voies.

C'est une journée galère qui attend les usagers de la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne. Suite à un éboulement qui a eu lieu mardi peu avant 18h, les trains ne circulent plus entre Givors et Saint-Etienne. L'éboulement s'est produit entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier, au niveau de Saint Paul-en-Jarrez.

Aucun blessé n'est à déplorer dans cet éboulement qui fait suite aux importantes précipitations ayant touché la région ces dernières 24h. "Le trafic est toujours interrompu entre Givors et Saint Etienne ce mercredi 9 octobre. Il n'y a pas de cars mis en place" explique la SNCF sur X ce mercredi matin.

🔴 Le trafic est toujours interrompu entre Givors et Saint Etienne ce mercredi 9 octobre. Il n'y a pas de cars mis en place. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) October 9, 2024 "Des analyses sont à venir pour une potentielle reprise vers 12h" poursuit la SNCF.

Par ailleurs, une panne d'aiguillage perturbe le trafic entre Ambérieu et Culoz ce mercredi matin dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.