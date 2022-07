L'Université Lyon 3 a adopté le 5 juillet un plan de 3,4 millions d'euros sur trois ans pour revaloriser les salaires de son personnel, enseignant, administratif et technique d'ici 2025.

L'Université Jean Moulin Lyon 3 vient d'adopter un plan de 3,4 millions d'euros sur trois ans pour revaloriser les carrières de son personnel. L'objectif affiché est d'améliorer, d'ici 2025, les conditions de rémunération des personnels administratifs et techniques, ainsi que des enseignants de l'université. Ce plan de financement, dont les fonds seront prélevés sur les ressources propres de l'Université, a reçu un avis favorable du Comité technique.

Il s'agit de l'aboutissement d'une conférence sociale qui s'est tenue de janvier à juin, avec près de 120 heures d'ateliers. Un travail initié par Eric Carpano arrivé il y a un an et demi à la tête de l'Université. "Ces efforts ne comblent certes qu'imparfaitement l'insuffisance chronique des rémunérations publiques de l'enseignement supérieur et de la recherche", reconnaît le président de la faculté. Eric Carpano souligne toutefois qu'ils "permettent de montrer la direction que nous voulons pour nos agents et nos enseignants".