L'université Lyon 2 suspend le doyen de la faculté de droit, accusé d'abus sexuels

Depuis la rentrée 2021, deux professeurs de l'université Lyon 2 ont été suspendus dans le cadre d'enquêtes administratives. Tous deux sont accusés de violences sexuelles. Guillaume Protière, doyen de la faculté de droit, s'est vu relevé de ses fonctions, à titre conservatoire jeudi 16 décembre, selon Rue89Lyon. Contactée par Lyon Capitale, l'université confirme qu'en "novembre 2021, l’Université Lumière Lyon 2 a été informée de témoignages qui ont justifié l’ouverture d’une enquête administrative concernant un enseignant-chercheur de l’UFR de Droit Julie-Victoire Daubié", sans préciser la nature des faits en cours d'investigation. "L’enseignant-chercheur concerné a été suspendu de toutes ses fonctions à l’université à titre conservatoire à compter du 16 décembre 2021", confirme également l'université.

Dans une enquête publiée sur Rue89Lyon, une étudiante, âgée de 18 ans au début de leur relation, l'accuse d'emprise et de violences sexuelles multiples, lorsqu'elle entretenait une liaison avec lui. Elle a également témoigné auprès de l'université, toujours selon Rue89Lyon. L'université demande "le respect et du déroulement de [l'enquête] et des personnes impliquées" et indique avoir "enclenché les dispositifs nécessaires à la prise en charge de cette situation". L'enquête doit se terminer mi-janvier.

Le 11 septembre 2021, un professeur de cinéma, Jacques Gerstenkorn, avait également été suspendu par l'université Lyon 2. Une enquête administrative a été ouverte par l'université suite à des témoignages d’étudiantes et anciennes étudiantes qui accusent le professeur de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle.