L'université Lyon 2 fermée pour raison de sécurité

Les deux campus de l’université Lumière Lyon 2 seront fermés ces 7 et 8 décembre 2018 "pour préserver la sécurité des personnes".

Dans un message publié sur sa page Facebook, l'université Lumière Lyon 2 annonce la fermeture des campus Berges du Rhône et Porte des Alpes et le site Rachais, ce vendredi 7 décembre et ce samedi 8 décembre. Les raisons invoquées sont "une situation particulièrement tendue, à Lyon comme au niveau national" et "afin de préserver la sécurité des personnes". Les bibliothèques universitaires sont également fermées ce vendredi, samedi et dimanche. Les étudiants sont invités à consulter leur messagerie régulièrement pour connaître l'évolution de la situation.

Lors d'une assemblée générale des étudiants et du personnel de l'université Lyon 2, tenue ce jeudi, un appel à la mise en place de barrages filtrants avait été lancé. Les deux campus étant fermés, il ne pourra donc pas avoir lieu. La décision de la présidence de Lyon 2 est prise dans un contexte marqué par les Gilets jaunes, les lycéens qui se mobilisent contre ParcourSup, mais aussi les étudiants qui veulent protester contre la décision du gouvernement d'augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers.