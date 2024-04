L'OL l'emporte face à Brest au bout d'un match épique et rêve d'Europe

L’OL s’est imposé face à Brest ce dimanche soir au bout d’un match épique. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique lyonnais s'est imposé face à Brest ce dimanche soir à Lyon au terme d'une rencontre épique.

Le Groupama Stadium était une nouvelle fois bien garni ce dimanche soir avec plus de 50 000 spectateurs. Et ils n'ont pas fait le déplacement pour rien. L'Olympique lyonnais a battu le Stade Brestois 4-3 dimanche soir dans un match au scénario épique, marqué tout de même par la sortie sur civière d'Alexandre Lacazette, auteur du deuxième but lyonnais.

Après l'ouverture du score de Corentin Tolisso en première mi-temps, la seconde partie du match s'est emballée. Brest a ainsi inscrit trois buts en moins de dix minutes au retour des vestiaires, avant que l'OL ne se réveille et fasse chavirer le Groupama Stadium jusqu'au bout du temps additionnel, avec la transformation d'un pénalty à la 90'+16' libérant le stade.

Grâce à ce succès arraché dans son Groupama Stadium face au dauphin de L1, Lyon remonte à la 7e place lors de cette 29e journée. En fin de partie, Tagliafico et Pierre Lees-Melou ont été exclus après une échauffourée.