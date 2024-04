La rue Terme est fermée à la circulation pendant dix jours à partir de ce lundi 15 avril.

Dès le 15 avril et pour dix jours, la Métropole de Lyon réalise des travaux de réfection de la chaussée dans la rue Terme dans le 1er arrondissement de Lyon. L'intervention concernera la section de la rue située entre la place de la Paix et l'entrée du tunnel. La circulation sera fermée en continu pour les automobilistes mais également pour les cyclistes jusqu'à la fin des travaux le 24 avril. Les accès piétons et les commerces seront maintenus.

Le tunnel reste ouvert aux automobilistes

Ces travaux sont réalisés en raison de "la dégradation de la structure" de la route qui "commençait à rendre la chaussée inconfortable, voire dangereuse sur certains secteurs", indique la Métropole de Lyon.

La fermeture à la circulation sera effective au niveau de la place de la Paix avec une déviation vers la rue de la Martinière et au niveau de la rue du Jardin des plantes avec un filtrage des automobilistes pour laisser l'accès au tunnel de la rue Terme qui restera ouvert pendant toute la durée du chantier.

Les itinéraires des lignes de bus C13, C18, S6 et S12 seront donc adaptées. La ligne C13 circulera en deux parties avec un fréquence inchangée, de l’arrêt Montessuy à l’arrêt Croix Rousse et de l’arrêt Hôtel de Ville à l’arrêt Grange Blanche.

