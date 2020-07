L'OL l'emporte 2-1 face au Celtic Glasgow

Pour son second match amical face à une équipe de haut niveau, l'Olympique Lyonnais domine le Celtic Glasgow 2-1 au Groupama Stadium.

L’OL remporte son deuxième match amical face au Celtic Glasgow (2-1) après sa défaite inquiétante contre les Glasgow Rangers, jeudi dernier. Moussa Dembélé et Memphis Depay, tous les deux titulaires (ils étaient remplaçants lors du dernier match) sont les buteurs.

En maillot noir, nouvelle couleur pour les matchs à l’extérieur cette saison, l’Olympique Lyonnais évoluait en 3-5-2 avec Dembélé, Depay et Aouar devant ainsi que Marcelo, Denayer et Marçal à l’arrière. C’est dès la 3e minute que l’OL ouvre le score grâce à un but de la tête de Dembélé au second poteau, sur un centre de Marcelo. Le break arrivera de Depay sur une madjer à la 40e minute.

Memphis Depay, de nouveau capitaine

On ne sait toujours pas si Memphis Depay restera à l’OL à la rentrée mais pour l’heure Rudi Garcia compte sur lui et lui fait comprendre avec le brassard de capitaine. Très en jambe face au Celtic, il s’impose une nouvelle fois comme un vrai leader capable de montrer la voie de la victoire à son équipe. Le trio Dembélé – Aouar – Depay, important pour l’effectif lyonnais ferait beaucoup de mal à l'équipe lyonnaise en cas de départ.