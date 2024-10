Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Malgré un match globalement maitrisé, l'Asvel s'est effondré dans les dernières minutes face au Maccabi Tel-Aviv, laissant filer une victoire qui lui tendait pourtant les bras.

Pour son premier match d'Euroligue cette saison, et après deux succès probants en championnat face au Mans et à Bourg, l'Asvel voulait enchainer. A Belgrade, opposée au Maccabi Tel-Aviv, en raison de la guerre qui touche le Proche-Orient depuis bientôt un an, l'équipe villeurbannaise avait pourtant pris le taureau par les cornes et bien débuté la rencontre.

Après une mi-temps très offensive, les hommes de Pierric Poupet menaient d'un point (51-52). Avec 5 points d'avance à seulement quatre minutes de la fin, l'Asvel pensait même tenir son exploit. Mais dans les derniers instants les joueurs du Maccabi, menés par un grand Blatt, auteur de 21 points et 12 passes, ont renversé la partie, signant un 12-0 pour terminer le match.

Les Israéliens s'imposent finalement 89-82 face à des Rhodaniens qui regretteront longtemps cette fin de match non maitrisée. L'Asvel devra vite relever la tête puisqu'elle affrontera dimanche, à l'Astroballe, Monaco, champion de France en titre.