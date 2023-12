L'OL coule à Marseille et reste bon dernier de Ligue 1

L'Olympique Lyonnais s'est incliné lourdement 3-0 sur la pelouse de Marseille en match en retard de la 10e journée de Ligue 1.

Que la soirée fut longue et pénible pour l'Olympique Lyonnais à Marseille ce mercredi soir. Et elle le fut sans doute autant pour les supporters lyonnais devant la partition proposée par les hommes de Pierre Sage sur la pelouse du Vélodrome. Malmenés du début à la fin par une équipe marseillaise largement au dessus, les Lyonnais se sont inclinés lourdement 3-0.

Un score qui pourrait même être jugé flatteur pour les coéquipiers de Rayan Cherki, titulaire et complètement dépassé par les évènements mercredi soir, tant l'OM a eu les occasions pour aggraver encore un peu plus le tableau d'affichage.

Au terme d'une première période à sens unique, les hommes de Gennaro Gattuso menaient déjà 2-0 grâce à des buts de Vitinha (1-0, 21e) et Michael Mutillo (2-0, 25e). Au retour des vestiaires et après plusieurs occasions de tripler la mise, c'est Pierre-Emerick Aubameyang (3-0, 55e) qui est venu inscrire son 5e but de la semaine pour l'OM.

L'OL creuse encore

Si l'OL avait déjà touché le fond depuis le début de cette saison catastrophique, la prestation proposée sur la pelouse marseillaise laisse à penser qu'il creuse encore. Quatre jours seulement après un match plutôt convaincant à Lens, malgré une nouvelle défaite, l'OL n'a rien montré pendant 90 minutes si ce n'est qu'il était bien une équipe en plein doute.

Une nouvelle défaite, la 9e en 14 journées, qui enfonce encore un peu plus les Lyonnais dans les tréfonds du classement. Les Lyonnais sont toujours bon dernier de Ligue 1 avec 7 points seulement et voient désormais la place de barragiste s'éloigner à 5 points devant eux.

Les Lyonnais à la recherche du miracle

Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vont désormais devoir batailler pour éviter de finir la première partie de saison trop loin des places qui pourraient assurer leur maintien dans l'élite à la fin de l'année. Dimanche l'OL recevra Toulouse au Groupama Stadium avant de se déplacer à Monaco et d'accueillir Nantes pour le dernier match de l'année civile. Trois matchs déjà capitaux pour l'avenir du club. Dans l'histoire du championnat de France, aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matches d'une saison de Ligue 1 n'a échappé à la relégation en fin d'exercice. Et après ce qu'a montré l'OL à Marseille, seul un miracle semble en mesure de sauver le club lyonnais.