Un temps nuageux et froid attendu ce jeudi à Lyon

Il fera entre 2 et 6 degrés ce jeudi à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise sous un temps nuageux la majeure partie de la journée.

Les journées se suivent et se ressemblent niveau météo à Lyon. Et le soleil peine à se faire une place dans le ciel lyonnais. Ce jeudi 7 décembre, alors que vont s'ouvrir les Fêtes des lumières 2023, les curieux souhaitant se rendre en ville devront se couvrir. Il fera entre 2 et 6 degrés seulement à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise.

A lire aussi : On vous fait découvrir en photos la Fête des lumières 2023

Ce jeudi matin, le mercure ne dépassera pas les 3 degrés tandis que le thermomètre grimpera seulement à 6 degrés au cœur de l'après-midi. Côté ciel, ce sont les nuages qui prédomineront une nouvelle fois une grande partie de la journée. Avant un retour de la pluie dans la nuit de jeudi à vendredi et des averses qui pourraient se poursuivre jusqu'à samedi.

Une météo capricieuse pour les 2 millions de personnes attendues tout le weekend pour ces festivités.