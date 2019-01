L'épidémie de grippe arrive à Lyon

Comme sept régions de France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais touchée par l'épidémie de grippe a annoncée Santé publique France.

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, la région Auvergne-Rhône-Alpes est désormais touchée par l'épidémie de grippe comme sept autres régions françaises. La semaine passée, le taux de consultations pour syndrome grippal estimé à partir des données du Réseau Sentinelles est de 123 pour 100 000 habitants. La proportion de syndromes grippaux parmi les consultations de SOS Médecins est de 7 %, en augmentation par rapport à la première semaine de janvier (5 %). Depuis le 1er novembre 2018, 171 cas graves de grippe ont été signalés, dont 40 la semaine dernière. L'âge moyen des cas est de 58 ans. Plus de la moitié (51 %) sont âgés de 65 ans et plus. En tout, la grippe a déjà tué neuf personnes depuis le début de l'épidémie, tous des adultes, dont 5 étaient âgés de 65 ans et plus.