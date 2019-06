L'EM Lyon veut augmenter son capital de 100 millions d'euros

La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a annoncé ce jeudi son entrée en négociation exclusive avec Bpifrance et le fonds de pension Qualium Investissement pour une augmentation de capital de 100 millions d'euros sur cinq ans.

Sur son compte Twitter, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, propriétaire de l'EMLyon business school, a annoncé l'ouverture du capitale de l'établissement supérieur à hauteur de 100 millions d'euros sur cinq ans. Selon la CCI, Bpifrance (banque publique d'investissement) et le fonds de pension Qualium Investissement sont en négociations exclusives avec la CCI. D'après l'AFP, si cette opération inédite en France était conclue, les deux investisseurs deviendraient les principaux actionnaires de l'école. Ces fonds visent à investir notamment dans le digital ou l'innovation pour faire face à la forte concurrence en France comme à l’étranger. Dans le même temps, les salariés du groupe emlyon qui souhaiteraient se joindre à ce projet devraient se voir offrir la possibilité d’entrer au capital.

“Je suis très fier de ce projet pionnier, équilibré et ambitieux pour notre école”, a déclaré Emmanuel Imberton, le président de la CCI. “Nous sommes fiers de devenir la 1ère école française à envisager d’intégrer ses salariés dans son capital et d’ouvrir sa gouvernance à de nouveaux partenaires de grande qualité, lesquels, par leur apport en fonds propres et par leur expertise devraient permettre à emlyon de franchir un nouveau cap et de parvenir à figurer parmi les meilleures business schools européennes”, a ajouté Tawhid Chtioui, président du directoire et directeur Général de emlyon business school. La finalisation de cette opération pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

À l’horizon 2022, l’EM Lyon quittera Écully pour s’installer à Gerland, sur l’ancien site industriel de Nexans. L’école de management entend tripler son effectif d’étudiants à "plein temps" dans les couloirs du futur campus.