L'armée mobilisée pour l'acte XIX : pour Devinaz, "l'Etat panique"

Le XIXe acte des Gilets jaunes se fera sous protection de l’armée. Le gouvernement a annoncé le déploiement des forces Sentinelles lors de la prochaine manifestation, en renfort du dispositif policier. Pour le sénateur du Nouveau Rhône Gilbert-Luc Devinaz, la mesure est le signe d’un "engrenage sécuritaire inquiétant".

Après les violences qui ont éclaté lors du dernier rassemblement des gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé lors du Conseil des ministres la mobilisation exceptionnelle de l’armée pour la manifestation prévue ce samedi. C’est la mission antiterroriste Sentinelle qui sera déployée en renfort dans les rues de la capitale, notamment pour protéger des bâtiments officiels. La décision symbolique de recourir à l’armée dans le cadre d’une manifestation a immédiatement provoqué de vives réactions, jusque dans le bureau du sénateur du Nouveau Rhône et de la Métropole de Lyon Gilbert-Luc Devinaz.

Dans un communiqué, le sénateur reconnaît être inquiet de cette mesure exceptionnelle. Membre de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, l’élu connait bien la doctrine française sur l’utilisation de l’armée et voit dans cette décision "une mesure symbolique visant à montrer la détermination du gouvernement […] un coup de com [...] le signe d’un engrenage sécuritaire inquiétant et l’illustration d’une forme de panique au sommet de l’État". Il s’interroge également sur le mode opératoire des militaires si la situation venait à se tendre. A demi-mot, Gilbert-Luc Devinaz explique craindre la bavure, "Que se passera-t-il si des manifestations violentes venaient au contact direct des militaires ?" questionne-t-il dans son communiqué. De son côté, le gouvernement a expliqué par la voie de Benjamin Griveaux que l’initiative "permettrait au forces de l’ordre de se concentrer sur les mouvements, sur le maintien et le rétablissement de l’ordre".