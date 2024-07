L'aindinois Airvance s'offre l'anglais Mechanical Air Supplies Ltd

Airvance, l'un des leaders de la ventilation, renforce sa position en Europe et en Grande-Bretagne avec l'achat de Mechanical Air Supplies Ltd.

Le groupe AIRVANCE conclut un accord pour l'acquisition de Mechanical Air Supplies Ltd. De quoi s'installer un peu plus encore sur le marché européen et britannique de la ventilation. Le montant du rachat n'est pas encore connu.

Mechanical Air Supplies Ltd est basé à Londres et performe dans la vente de ventilation et la fabrication de gaines circulaires. Elle emploie 39 salariés pour un chiffre d'affaires annuel de 10,5 millions d'euros.

Airvance dans une stratégie de croissance continue

Originaire de l'Ain, AIRVANCE est l'un des plus grands acteurs européens dans les domaines de la ventilation, du traitement et de la qualité de l'air intérieur. Elle affiche un chiffre d'affaires de 582 millions d'euros et plus de 1800 employés en 2023. Présent dans 14 pays, AIRVANCE vend les marques France AIR, CAIROX et SUFIX.

« L'acquisition de Mechanical Air Supplies Ltd est une étape clé dans notre stratégie de développement externe et renforce notre présence sur le marché britannique. » Laurent Dolbeau, DG d'AIRVANCE Group Tweet

Par cette acquisition, Airvance vise à créer des synergies avec SK Sales, filiale déjà implantée au Royaume-Uni. Les capacités de production du groupe vont également augmenter. Mechanical Air Supplies Ltd dispose de trois sites : le siège social de Leatherhead et les bureaux de fabrication et de stockage de Rainham et West Drayton.