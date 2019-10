L'aéroport de Lyon affiche un bel été, de nouvelles destinations arrivent

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ne connaît pas la crise et vient dévoiler ses chiffres depuis janvier 2019. Ces derniers devraient progresser encore avec l'arrivée de nouvelles destinations.

Depuis le début de l'année 2019, 9 055 595 passagers sont passés par les aéroports de Lyon Saint-Exupéry et Lyon Bron. Par rapport à 2018, la structure voit aussi son trafic passager bondir de 7,8 %. Dans un communiqué Lyon Aéroports précise : "Pour la première fois de l'histoire de l'aéroport, plus d’un million de passagers ont été accueillis sur chacun des 4 mois d'été (juin à septembre)". Le trafic international reste largement majoritaire, représentant 67,9 % du trafic total.

De nouvelles destinations sont d’ores et déjà prévues. La ligne Bristol / Lyon par EasyJet reviendra dès décembre et restera ouverte toute l'année. Dès l'été 2020, Air Canada programmera six vols par semaine vers Montréal (lire ici). Par ailleurs, Volotea qui vient d'ouvrir à Lyon sa sixième base en FRANCE proposera à partir d'avril 2020 deux vols par semaine vers Malaga-Costa del Sol, le lundi et vendredi, et un aller-retour par semaine les mercredis entre Lyon et Santorin-Thira en Grèce.