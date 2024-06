L'adjoint à la sécurité de Saint-Genis-Laval candidat aux élections législatives

Info Lyon Capitale. L'adjoint à la tranquilité publique de Saint-Genis-Laval sera candidat sans étiquette aux élections législatives anticipées sur la 10e circonscription du Rhône.

Selon nos informations, David Hornus, actuel adjoint à la sécurité de la ville de Saint-Genis-Laval, se présente aux élections législatives anticipées dans le 10e circonscription du Rhône ( cantons de Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise et Vaugneray).

Ancien de l’École de guerre économique, négociateur kidnapping et rançon dans le cadre des polices d’assurance d’un des leaders du risk management, David Hornus a fondé en 2006, à Brignais, Corpguard une entreprise qui fait le grand écart entre enquête et renseignement. Cet ancien para intervient dans le cadre des assurances risques spéciaux en matière d’évacuation d’urgence, de disparition et de sécurité économique en entreprise.

A Lyon Capitale, David Hornus explique qu' "au regard de la décomposition politique et des enjeux face à l'incertitude, je ne peux pas ne pas m'engager. Mon slogan : "l'audace de servir". Je veux faire entendre la respiration de notre France jusqu'à Paris, loin des combinaisons politiques."

