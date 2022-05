Réunis en conseil d’arrondissement mercredi 4 mai, les élus du 4e sont revenus sur la suppression de la subvention régionale accordée à la Villa Gillet, installée à la Croix-Rousse. David Kimelfeld a notamment proposé de reporter la 1re édition du festival "Entre Rhône et Saône" et d'utiliser l'argent fléché afin d'aider les acteurs culturels lésés par la région.

Près de quinze jours après l’annonce par la région Auvergne-Rhône-Alpes de son intention de supprimer sa subvention de 350 000 euros à la Villa Gillet, dans le cadre d’une redistribution territoriale de ses ressources, il est encore difficile de mesurer la portée de ce retrait. Encore plus de savoir comment s’écrira l’avenir de l’institution culturelle de la Croix-Rousse, qui va ainsi perdre 30% de son budget de fonctionnement évalué à 1 million d’euros.

Une chose est certaine, la Villa Gillet maintiendra son festival littéraire, prévu du 16 au 22 mai, alors que dans le même temps les négociations se poursuivent en coulisses notamment avec le ministère de la Culture ou encore le CNL (central national du livre) pour pallier le retrait de l’aide régional. Après le maire de Lyon, Grégory Doucet, son adjointe à la culture, Nathalie Perrin-Gilbert, qui promettait dans Lyon Capitale qu’elle ne "laisserait pas fermer la Villa Gillet", ou encore le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, les élus du 4e arrondissement se sont exprimés sur le sujet.

Le Théâtre de la Croix-Rousse bientôt concerné ?

En ouverture du conseil d’arrondissement, qui se déroulait mercredi 4 mai, le maire Rémi Zinck a réaffirmé son soutien à la structure culturelle, avant de dénoncer "une attaque à toute une filière du livre". Un propos appuyé par l’ancien maire de l’arrondissement, David Kimelfeld, pour qui il y a "urgence à réagir parce que ces décisions vont mettre à mal un certain nombre d’actions" et pourraient concerner d’autres structures. "Le Théâtre de la Croix-Rousse risque de ne pas être à l’abri de cette baisse extrêmement importante", s’inquiète ainsi l’ancien président de la Métropole. Aucune annonce n’a été faite en ce sens pour le moment et rien n’a été voté du côté de la région, mais, en coulisses à Lyon, on évoque déjà ce qui pourrait être une baisse importante.

J’ai également proposé que le Maire de Lyon repousse d’un an le festival des fleuves « entre Rhône et Saône » afin de mettre à profit les fonds envisagées pour soutenir les acteurs culturels frappés par les décisions de Laurent Wauquiez — David Kimelfeld (@DavidKimelfeld) May 4, 2022

En ce qui concerne la Villa Gillet, si la Région ne souhaite plus communiquer sur le sujet, la décision semble irréversible et menace "l’existence même d’un acteur culturel qui est aujourd’hui remis en question par le président de la région et son exécutif", souligne David Kimelfeld. Ce dernier a donc proposé au conseil d’adopter une motion "qui condamne fermement les décisions du conseil régional et qui demande de manière solennelle au président de revoir sa position".

L’élu aimerait néanmoins aller plus loin en soutenant financièrement les acteurs lyonnais qui pourraient être touchés par ces baisses de subventions. Au détour du vote d’une subvention de plus de 100 000 à la 1re édition du festival des fleuves "Entre Rhône et Saône" porté par la Ville, il a donc suggéré de reporter ce lancement d’une année et d’utiliser les budgets fléchés pour cet évènement afin de "répondre à l’urgence de certains acteurs culturels, qui ne passeront pas, ou de manière assez difficile la période". Conscient du choix "extrêmement difficile" que cela pourrait représenter, l’élu n’a toutefois pas souhaité polémiquer sur le sujet, évoquant une simple suggestion tout en appelant à ne pas laisser "reculer la culture".